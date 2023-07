Regenbuien, maar soms ook zon in Willebroek vandaag

Vader (34) blijft in cel na brandstich­ting waarbij Kyara (4) en Kyano (8) stierven: reconstruc­tie volgt wellicht binnenkort

Voor brandstichting in de woning van zijn ex-partner, waarbij zijn beide kinderen Kyara (4) en Kyano (8) stierven, blijft Andrew V. (34) langer in voorhechtenis. Dat heeft de raadkamer in Mechelen beslist. De man, die de feiten 2,5 weken geleden bekende, wordt in de gevangenis naar verluidt van dichtbij opgevolgd. “Er is al heel wat in dit onderzoek gebeurd, maar er zal nog veel moeten gebeuren”, zegt zijn advocaat Bart Vosters.