Na 2 jaar werken zijn nieuwe Molen­straat en Kuiermans­straat ingehul­digd: “Het ging veel te vlug, er is niet over nagedacht”

In Nieuwenrode werden zaterdagmiddag de vernieuwde Molenstraat en Kuiermansstraat ingehuldigd. Na bijna twee jaar komt daarmee het einde aan wat burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) “misschien wel de grootste werken in de geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos” noemt. “Vanaf 1 september wordt de weg helemaal vrijgegeven voor alle verkeer.” Het werk is nog niet helemaal klaar, zeker niet in de ogen van enkele misnoegde bewoners van de Kuiermansstraat.