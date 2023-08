Recyclagebedrijf vraagt omwonenden om eventuele schade na zware brand te melden: “Roetpartikels kunnen neergekomen zijn.”

En daar is de laatste ... Yente De Clercq (24) loopt als allerlaat­ste wandelaar over de finish van Dodentocht

Onder zeer luid applaus en met ontzettend veel aanmoedigingen strompelde de 24-jarige Yenthe Declerq uit Lier als allerlaatste over de finish in het centrum van Bornem. “Veel gedacht aan opgeven, maar ik ben heel blij dat ik heb doorgezet”, reageert ze. Het was de tweede keer dat ze deelnam aan de Dodentocht, maar wel de eerste keer dat ze hem uitliep.