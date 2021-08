RECONSTRUCTIE. Aanranding en roofmoord op ex-bankdirectrice Maria (77) na jaar nog altijd mysterie: “Dit weegt enorm zwaar op onze familie”

Mechelen Nadine zet dagbladhan­del stop na 31 jaar: “Geen dag met tegenzin gaan werken”

6 augustus Dagbladhandel Nadine in de Leopoldstraat in Mechelen is uitgelezen. Op 28 augustus valt het doek voor de zaak. Nadine Dictus (52) stak er 31 jaar haar hart en ziel in. “Al moest ik jarenlang om 3.30 uur uit mijn bed, ik ben geen dag tegen mijn zin komen werken.” Ze wil haar klanten bedanken. “Die laatste dag zal zeker een traantje vloeien.”