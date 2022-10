Rechter toont geen mildheid voor betrokkene bij vechtpartij

Willebroek Amy en Veerle organise­ren beurs rond de dood in Hoeve De Vleug: “Taboe rond rouw en verlies is nog te groot, terwijl de juiste aanpak zó belangrijk is”

‘De Dood Leeft!’, zo doopten Amy Indjai en Veerle Vanassche heel toepasselijk hun allereerste beleefweekend rond rouw, afscheid en verlies in Willebroek. “Twee dagen lang kan je in de knap gerenoveerde Hoeve De Vleug terecht voor informatie, workshops en gesprekken rond thema’s waar we liever niet aan denken of over praten. Maar dit is net wél heel erg nodig, want alleen zo wordt de dood weer echt een deel van het leven.”

30 september