Raadsleden protesteren tegen tekort aan vrouwen bij IGEMO en IVAREM: “Liever geen stemrecht dan een vrouw?”

Willebroek CD&V belandt in oppositie na coalitie­wis­sel: “Groen is bezweken voor mandaten”

Met een nieuwe meerderheid aan de macht in Willebroek, belandt CD&V nu plots in de oppositie. “Dit is allemaal het gevolg van een volledig verzonnen verhaal van overloper Serkan Bozyigit. Elke poging van CD&V om deze leugens te weerleggen werd door N-VA en Open Vld afgeblokt. Nu bezwijkt Groen voor de mandaten, iets wat Serrien en co ons in 2018 verweten”, zegt Maaike Bradt (CD&V).

6 december