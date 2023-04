Projectontwikkelaar van De Naeyer-site kan aantal interieurobjecten recupereren: “Maar simpel was het niet”

Minderjari­gen rijden met auto in Zeekanaal na achtervol­ging: “Ze konden zelf nog naar de kant zwemmen, maar werden daar gearres­teerd”

In Willebroek is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in het zeekanaal Brussel-Schelde beland. Dat gebeurde na een achtervolging. De twee inzittenden van 15 en 16 jaar oud konden zichzelf net op tijd in veiligheid brengen. “Maar werden ter beschikking gesteld van het parket”, luidt het.