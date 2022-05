Portefeuille van vrouw (21) gestolen

Willebroek Politie start onderzoek na drie inbraakpo­gin­gen

In Willebroek hebben dieven geprobeerd om in te breken op drie locaties. Zo werd er in de Schoolweg geprobeerd om in te breken in een handelspand. Hier raakte de deur beschadigd, maar geraakten de dieven wel niet binnen. In de Emiel Vanderveldestraat en langs de Dendermondsesteenweg gebeurde hetzelfde. Alleen werd er hier een appartementsgebouw geviseerd. De daders worden momenteel opgespoord.

10 mei