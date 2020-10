Politie vindt bijna 500 kilogram cocaïne in loods: “Organisatie gebruikte loods voor invoer van cocaïne via Antwerpse haven.”

“De politie had informatie verzameld over een organisatie die de loods in Willebroek zou gebruiken voor de invoer van cocaïne die via de haven van Antwerpen ons land binnenkomt", meldt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Afgelopen dinsdag greep de politie in en viel de politie de loods binnen. Tijdens de huiszoeking werd er een voertuig aangetroffen waarin een partij cocaïne zat verstopt. “Het ging in totaal om 498 kilogram”, gaat het parket verder.