Politie start onderzoek naar reeks branden

Mechelen Schepen over problemen met paaltjes: “Aanpassin­gen in routeplan­ners duren soms jaren”

“Heel frustrerend.” Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke betreurt dat zes jaar na de plaatsing nog altijd mensen en zelfs hulpdiensten zich vastrijden aan de paaltjes in de Paardenkerkhofstraat en Nijverheidsstraat in de wijk Nekkerspoel. “We zien dat dit soms jaren duurt vooraleer nieuwe verkeerssituaties worden aangepast in routeplanners, ondanks het feit dat we dit wel doorgeven”, reageert ze. “Op Waze, TOMTOM en OSM staat de situatie correct aangegeven, Google Maps is soms niet correct. Mensen rijden zich ook vaak vast omdat ze hun eigen vaste GPS in de wagen niet updaten”, licht ze toe. Het belooft voor de veel ingrijpendere mobiliteitswijzigingen die ingaan in augustus met het enkelrichting maken van de Vesten. “Daarom zijn daar nu al contacten over.”

5 mei