Politie start onderzoek naar gedumpte vaten naast A12: brandweer en Civiele Bescherming ter plaatse

Welke stof er in de vaten zit, is nog niet bekend. Ook is niet geweten of het om mogelijk drugsafval gaat. Naar verluidt zou zeker één van de vaten beginnen te lekken zijn en belandde er hierdoor een geelachtige vloeistof in de gracht. De brandweer en de Civiele Bescherming zijn nu ter plaatse om een mogelijke vervuiling van de waterloop te voorkomen en om het goedje op te ruimen.