Politie rukt uit naar basisschool na dreiging ‘school shooting’: “Al dagen spanningen met kinderen uit één gezin, we vragen dat er ingegrepen wordt”

HUIZEN­JACHT. Terhagen, wonen tussen de Rupel en De Schorre: “Veel ontspan­nings­mo­ge­lijk­he­den, maar één groot gemis”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op zoek met een lokale immomakelaar. Deze week in de provincie Antwerpen: Terhagen, een voormalig steenbakkerijdorp dat in volle evolutie is.