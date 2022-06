Partij juwelen gestolen bij woninginbraak

Mechelen Maneblus­ser City breidt uit met evenemen­ten en feesten en stuurt bij na kritiek: “Gaan voluit voor deze tweede kans”

Brouwerij Het Anker stuurt de werking van horecazaak Maneblusser City in winkelpark Malinas in Mechelen bij na kritiek. “We konden de voorbije maanden niet de kwaliteit bieden waar we voor willen staan. Daarom sturen we bij, en breiden we ons concept verder uit met ruimte voor grote evenementen en feesten”, zegt Hans Rubens van Het Anker.

27 mei