Overwinningsstraat en Captain Trippstraat krijgen make-over: “Willen verouderde straten zo snel mogelijk vernieuwen”

“De Overwinningsstraat en Captain Trippstraat zijn twee lange straten pal in het centrum van onze gemeente, die er al een tijdje slecht aan toe zijn. We willen ze daarom graag snel vernieuwen, maar meteen ook goed nadenken over de inrichting en de rijrichting.”

Snelheidsduivels

“Misschien moeten we de verkeersplateaus in de Captain Trippstraat, die voor velen hinderlijk zijn, meteen verwijderen? Maar hoe gaan we dan snelheidsduivels afremmen? Ook in de Overwinningsstraat is werk aan de winkel, en misschien is dit meteen het ideale moment om hier bijvoorbeeld de rijrichting om te draaien?”

Eén geheel

“Deze straten maken geen deel uit van het Masterplan voor het centrum, maar ze sluiten er wel op aan. Dat moet ook duidelijk blijken na de vernieuwing, zodat we uiteindelijk één mooi geheel kunnen creëren. Er is dus véél om rekening mee te houden. We leggen daarom in 2023 een budget van 100.000 euro klaar voor de studie rond de vernieuwing en herinrichting van beide straten. Ons doel is om de werken zelf in 2024 te kunnen uitvoeren.”

Volledig scherm De Overwinningsstraat in Willebroek wordt zo snel mogelijk vernieuwd © David Legreve

