Overwinningsstraat drie weken onderbroken voor werken

Puurs-Sint-Amands stelt bouw van toeris­tisch infopunt aan Fort Liezele uit na protest: "Gaan op zoek naar compacter ontwerp"

De gemeente Puurs-Sint-Amands stelt de geplande bouw van een nieuw toeristisch informatiepunt en museumpaviljoen aan het Fort Liezele uit. Oppositiepartij Groen protesteerde tegen de impact op de omgeving, bevoegd schepen Ann-Marie Morel (CD&V) wil het ontwerp nu laten aanpassen: “Dit is geen knieval, maar een compromis. Voor onze toeristen is er geen probleem: we werken gewoon nog wat langer vanuit ons ‘glazen huis’.”

6 april