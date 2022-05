OVAM vindt PFAS op Stationsplein: “Verder onderzoek zal uitwijzen hoe ernstig vervuiling is”

Willebroek Bewoners krijgen update over vervuiling op site De Naeyer: “PFAS-verontrei­ni­ging in toplaag van hele woonwijk”

De bewoners van de nieuwe woonwijk De Naeyer in Willebroek kregen, na lang wachten, een update van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) over het onderzoek naar een PFAS-verontreiniging in hun buurt. Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat de toplaag van hele woonwijk vervuild is. “Er is geen acuut gezondheidsrisico, we organiseren zo snel mogelijk een bewonersvergadering om alle vragen te beantwoorden”, klinkt het.

18 november