OVAM over PFAS-vervuiling op site De Naeyer: “Aan Vredebrug is geen sanering nodig, zwaar vervuilde zone wordt mogelijk dieper afgegraven”

Sanering op site De Naeyer gaat over twee weken van start: "Willen klus op zes maanden tijd klaren"

De saneringwerken op woonsite De Naeyer in Willebroek gaan op maandag 21 februari van start. Op het voormalige fabrieksterrein werd in de zomer van 2021 een PFAS-verontreiniging ontdekt. “De graafwerken gaan van start in de Pulpstraat, ons doel is om op zes maanden volledig rond te zijn in de wijk”, zegt Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

8 februari