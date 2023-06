Oude brouwerijgebouw raakt niet op tijd gesloopt: geen pop-up zomerbar in park Brouwershof

Willebroek Jongeren zorgen voor overlast in Brouwers­hof: “Ze gooiden bommetjes en schoolden samen zonder mondmasker"

Net zoals hun collega’s in Antwerpen kreeg ook de politie van Mechelen-Willebroek de afgelopen dagen heel wat meldingen van overlast én het afschieten van knalbommetjes. “Vooral in het Brouwershof in Willebroek en in de directe omgeving ervan”, klinkt het. Bij een recente politieactie kon de politie 7 jongeren verbaliseren.