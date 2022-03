Oppositie kritisch over fusie politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant: “Verdeling van kosten is niet correct”

Meerkosten

De dupe

De Laet en onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts maken zich ook zorgen om de dienstverlening in Willebroek. “Men heeft een groot politiecommissariaat in Mechelen en eentje in Klein-Brabant. Van het exemplaar in Willebroek is geweten dat het moet verdwijnen, de Willebroekenaar dreigt de dupe te worden van deze fusie.”

Nieuwe politiepost

“Op een bepaald moment moeten er financiële knopen doorgehakt worden, en ons eerste doel is niet om een financieel voordeel te halen uit deze fusie”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “De prioriteit is nog beter politiewerk en een betere dienstverlening in de volledige nieuwe zone. De politiepost in Willebroek verdwijnt niét, in onze meerjarenbegroting staat al een budget klaar voor de bouw van een nieuwe politiepost in de Schoolweg.”