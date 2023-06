Opbouw Kanaalfeesten van start: Willebroek maakt zich klaar voor zonovergoten editie

Jonge chauffeur negeert verbods­bord in Dorpshart: “Ik dacht dat het de uitrit van de parking was”

De rechter heeft een jonge autobestuurder een rijverbod opgelegd van 8 dagen. Hij negeerde in april vorig jaar een verbodsbord in het Dorpshart in Puurs. De chauffeur ontkende dat niet. “Maar ik wist het eerlijk gezegd niet”, vertelde hij aan de rechter. “Ik ben niet van Puurs, maar ben veel op de baan. Ik moest er die dag wel zijn en wilde nog snel iets gaan halen in de Delhaize. Ik dacht dat het de uitrit van de parking was.” Naast het rijverbod moet de man ook nog een geldboete van 160 euro betalen en zal hij zijn theoretisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.