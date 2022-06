Op zoek naar een modern appartement met tuin? Dan ben je bij dit Durabrik-project in Willebroek aan het juiste adres

Stijlvol wonen in het groen, dat is wat je van de twee nieuwe residenties van Durabrik aan Dendermondsesteenweg in Willebroek kan verwachten. “Bij deze appartementen kom je thuis in een oase van rust”, aldus Haaike Reygel en Sara Pollet die voor de projectontwikkelaar werken. Ontdek hier waarom dit nog meer jouw woondroom is.