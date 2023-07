Op bezoek in het door zonnebloempitten geteisterde Willebroek: “Op school werden ze verboden omdat het afval overal bleef liggen”

Margareta­tun­nel kortston­dig dicht omwille van voetgan­gers

De Margaretatunnel is dinsdag in de late namiddag korte tijd afgesloten geweest op initiatief van het Vlaams Verkeerscentrum nadat twee voetgangers werden opgemerkt. Nadat de politie nazicht had gedaan en de personen weer waren verdwenen via de kiss en ride, werd de tunnel weer opengesteld.