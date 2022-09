Ontvluchte gevangene (40) in Willebroek opgemerkt en opgepakt na achtervolging: “Niet enkel had hij drugs op zak, ook thuis werd heel wat teruggevonden”

Puurs-Sint-Amands Werkgroep erfgoed vertelt verhaal van Puurse Keure in Sint-Pieters­kerk

De ‘keure’ van Puurs is in 2022 exact 730 jaar oud, reden genoeg voor de de Werkgroep erfgoed van Puurs-Sint-Amands om er een nieuwe tentoonstelling rond in te richten. Nog tot volgende week zondag kan je in de Sint-Pieterskerk in Puurs het volledige verhaal ontdekken.

13:36