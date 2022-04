Ongeval op de A12 richting Brussel in Willebroek

Mechelen Mechelaar stapt duizenden kilometers voor vrede en ontwikke­ling: “Ik heb tijd tot Kerstmis, of langer!”

Mechelaar Paul Versteven (68) is onderweg naar Wenen. Te voet, met de rugzak. De Oostenrijkse hoofdstad is nog maar een tussenstop, want als het van de stapper afhangt, dan wandelt hij daarna verder tot in Turkije. Met zijn imposante tocht zamelt hij geld in voor Unicef.

23 april