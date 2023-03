‘Nummerplaatdief’ staat terecht na achtervolging die eindigt in crash tegen boom: “Hij bracht meerdere voetgangers en fietsers in gevaar”

Een 32-jarige man uit Kappelle-op-den-Bos moest zich in de rechtbank verantwoorden voor een hele reeks diefstallen, heling en gewapende weerspannigheid. Anderhalf jaar geleden sloeg hij met een oldtimer Mercedes op de vlucht van politie. Zijn tocht eindigde in een crash tegen enkele boomstronken.

In de zomer van 2021 ontving de politie een hit van de ANPR-camera langs de Baeckelmansstraat in Willebroek. Een oude Mercedes werd er opgemerkt met een gestolen nummerplaat. Die werd enkele dagen eerder gestolen in Kapelle-op-den-Bos. Wanneer de politie hem aan de kant wilde zetten, duwde hij zijn gaspedaal in en vluchtte hij weg. De agenten moesten hem achterna.

Geen onbekende

“Tijdens die achtervolging bracht hij heel wat voetgangers en fietsers in gevaar”, klonk het vandaag op zitting. “De tocht kwam pas ten einde in de Bormstraat op de grens van Kapelle-op-den-Bos met Tisselt (Willebroek), omdat hij de controle over zijn stuur verloor en tegen twee boomstammen botste.” De man werd gearresteerd. Toen al was duidelijk dat hij geen onbekende was voor politie en justitie.

Het parket kon de dertiger namelijk linken aan tal van andere feiten. Zo zou hij er in april 2021 vandoor zijn gegaan met een compressor op een aanhangwagen in Puurs-Sint-Amands en trachtte hij deze door te verkopen. Verder stal de man de nummerplaat van een motorfiets, pleegde hij een winkeldiefstal en ging hij aankopen doen met een bankkaart die hij had vervreemd van een vrouw in de supermarkt.

Drugsverleden

Gelet op zijn strafblad, met tientallen veroordelingen, vorderde het parket een celstraf van 38 maanden effectief. Op zitting werden de feiten niet betwist. Meester Stijn Roels, de raadsman van de 32-jarige vroeg enige mildheid van de Mechelse rechtbank. Hij verwees naar het zware drugsverleden van zijn cliënt: “Meneer vertoefde jarenlang in het drugsmilieu en is zo de ene fout na de andere beginnen te maken.”

Een vonnis volgt binnen de maand.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.