Nu recreatiedomeinen maatregelen nemen, gaat ook domein Hazewinkel in overleg: “Na eerdere incidenten blijven we extra waakzaam”

MIJN DORP. Mil Blommaert over zijn Willebroek: “Op het water van domein Hazewinkel, daar ben ik het liefst”

Hij werd vorig jaar Europees kampioen op domein Hazewinkel in ‘zijn’ Willebroek, won net zilver op het wereldkampioenschap indoor roeien en heeft op zijn twintigste al de Willebroekse trofee voor ‘Sportprestatie van het jaar’ op zijn kast staan. Mil Blommaert startte als negenjarige heel toevallig met roeien, nadat dorpsgenote Annelies Bredael op school kwam vertellen over haar zilveren medaille op de Olympische Spelen. “Ik ben lang lid geweest van de Chiro Sint-Jef, maar door de drukte heb ik met pijn in het hart moeten afhaken”.