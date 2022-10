Nieuwe slagerij-supermarkt opent deuren in centrum Willebroek: “Crisis maakt het ons moeilijker, maar ondernemen is altijd risicovol”

Mechelen Grond zakt weg onder boksclubs: “Staan wij binnenkort op straat?”

Alsof de grond onder hun voeten wegzakt. Zo voelt het voor de bevriende boksclubs Royal Gym en Racing Fight Club, letterlijk en figuurlijk. Hun geliefde trainingslocatie en tevens een turnzaal van basisschool Go Shil! kampt immers met een vloerverzakking. Beide clubs — met in totaal 300 leden — zijn bang dat ze binnenkort op straat staan, want een even goede zaal vinden, blijkt niet eenvoudig.

20 oktober