Niels en Robin bouwden oude caravan om tot ‘The Rumtruck’: “Willen onze passie voor deze bijzondere drank delen met anderen”

“Wanneer Robin en ik op stap gaan, eindigen we telkens met een goed glas rum in onze handen. We weten zelf niet goed waarom, maar iéts in die sterke drank trekt ons enorm aan. We lieten de commerciële merken meer en meer aan de kant staan, en gingen samen op zoek naar de betere, artisanaal gemaakte varianten. We waren zo verbaasd over die kwaliteit en pure smaak, dat we graag meer wilden doen met onze favoriete drank”, zegt Niels Peeters.

Evenementen en festivals

“Zo is het idee voor ‘The Rumtruck’ ontstaan. We zochten en vonden een oude caravan, die we ombouwden tot foodtruck. We stelden een assortiment aan bruine rum samen, met ook wat wijn en cava aan boord voor mensen die liever iets anders lusten. Hiermee trekken we naar verschillende evenementen: trouw- of communiefeesten, bedrijfsevenementen en festivals, vrijgezellenfuiven en meer. We geven het startschot van The Rumtruck op vrijdag 15 april, met een proeverij van 16 tot 22 uur op het Pleintje in Willebroek, tegenover horecazaak De Poutrel.”