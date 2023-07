NET OPEN. Tahini heropent bistro Choc-eau-latté: “Uiteraard staat een hamburger van de chef op de kaart”

Bistro Choc-eau-latté op het August Van Landeghemplein is weer open. Tahini Vercauteren (31) nam de zaak in haar eigen Willebroek over nadat ze eerder Food Stop uitbaatte in Lippelo. “Ik had een grotere ambitie, maar botste op de grenzen van wat met een hamburgerkraam mogelijk is. In Choc-eau-latté wil ik wél oud worden.”