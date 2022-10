Motorrijder (25) lichtgewond na aanrijding

Regio Mechelen Van aromathera­pie tot Kizomba dansen: bij deze 7 herfstige workshops in de regio Mechelen steek je iets nieuw op

De herfst is in het land en de dagen worden korter, maar dat wil niet zeggen dat je thuis in de zetel moet blijven hangen. Zowat overal in de regio Mechelen worden deze herfst toffe workshops georganiseerd voor jong en oud. Onze redactie lijst er zeven op. Van een workshop over aromatherapie en etherische oliën in Willebroek tot een Kizomba bootcamp in Putte: hier leer je de komende maanden echt nog iets bij.

