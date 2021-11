Moeder van dood aangetroffen baby in vijver natuurdomein Willebroek is 17-jarig meisje

WillebroekIn natuurdomein Broek, in Blaasveld bij Willebroek, heeft een wandelaar zaterdag het levenloze lichaam van een pasgeboren meisje aangetroffen. De moeder van de baby is intussen geïdentificeerd. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. Het gaat om een 17-jarig meisje. Later vandaag geeft het parket meer informatie.

Het was een wandelaarster uit de buurt die het lichaam van het pasgeboren baby’tje had aangetroffen. Het babylijkje lag aan de oevers van een vijver aan Het Broek in Willebroek. “Zij is kapot van verdriet”, vertellen kennissen. Meteen na het opmerken van het lichaampje werd de politie ingelicht. Die kwamen ter plaatse, stelden een perimeter in en brachten het parket in op de hoogte.

De politie heeft een deel van het natuurdomein afgesloten.

Afstapping

“Het labo werd ter plaatse gestuurd om de nodige vaststellingen te kunnen doen“, zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “Er is ook een wetsdokter aangesteld.” Zowel het parket als Mechels onderzoeksrechter Theo Byl stapten in de loop van zaterdag af. De brandweer kwam de temperatuur van het water opmeten.

Pas omstreeks 17.00 uur werd de site rond de vijver opnieuw vrijgegeven. Dat gebeurde pas nadat het lichaampje werd opgehaald door de begrafenisondernemer. In de loop van zondag zal er een autopsie volgen. Dat zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de precieze omstandigheden waarin het baby’tje is gestorven. Het parket kon wel al bevestigen dat het om een volgroeide, pasgeboren baby gaat die al een tijdje in het water lag.

Onderzoeksrechter Theo Byl en eerste substituut Lieselotte Claessens stapten ook zelf af naar de vindplaats van het babylijkje

Verschillende pistes

Het parket kon ook bevestigen dat de overleden baby een meisje is. Later vandaag volgt meer informatie. “Er werd een onderzoeksrechter gevorderd naar dit verdacht overlijden”, besluit woordvoerster Claessens. “Alle pistes worden momenteel opengehouden.” In de buurt wordt er intussen met grote verslagenheid gereageerd.

“Dit is gewoon niet te vatten”, zegt een buurvrouw. “Dat het lijkje ook nog een keer door één van onze buren moest worden gevonden, maakt het allemaal nog wat erger. We leven allemaal mee met de nabestaanden van het baby’tje, maar ook met onze buurvrouw. Zij zal bovendien door iedereen hier in de buurt worden opgevangen als ze het moeilijk heeft. We zijn een goeie buurt en hangen hard aan elkaar.”

Het babylijkje werd aangetroffen aan de oevers van deze vijver.

In het natuurdomein Broek heeft de politie een deel van de omgeving afgezet in het kader van het onderzoek.

De brandweer kwam ter plaatse om de temperatuur van het water te meten.

De politie en het labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen.

Politie en brandweer kwamen ter plaatse.