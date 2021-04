Moeder laat vijftiger afranselen die met haar 14-jarige zoon afspreekt en perst hem nadien af: “Ze lokte de man naar haar thuis met valse berichtjes”

Rumst Vijfde buurtinfor­ma­tie­net­werk voor Rumst: inwoners zetten zich in voor veiligheid

28 april De gemeente Rumst is een BIN of buurtinformatienetwerk rijker. De inwoners van Rumst Centrum ondertekenden, samen met de gemeente en de lokale politie, het protocol. “Onze ambitie is om de hele gemeente in BIN’s te vervatten”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).