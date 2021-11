“Mijn zoontje van 4 is om de 14 dagen ziek, dat van mijn buren ook. Is dat omdat ze maanden op de PFOS-aarde hebben gespeeld?”: bewoners De Naeyer niet gerustgesteld met sanering

Willebroek Bezoekers Carré moeten zich eerst testen in eigen wagen, sms bevestigt resultaat: “Beter nu kwartier­tje in auto wachten dan ziek worden”

Carré in Willebroek liet op zaterdagavond bezoekers eerst een zelftest in hun eigen wagen doen vooraleer ze aan hun feestnacht mochten beginnen. Dat werd zowel goed als slecht onthaald. Wie negatief bleek te zijn, kreeg via sms een bericht om langs de portier te geraken. Wie positief was, kwam niet verder dan de parking.

21 november