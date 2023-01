Middenrijstrook versperd op A12 richting Antwerpen ter hoogte van Willebroek

Puurs-Sint-Amands Hinder in Meirstraat wordt uitgesteld

Op woensdag 18 januari zijn Pidpa en Fluvius opnieuw begonnen met de werkzaamheden in de Meirstraat in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands). Normaal zou vanaf de heropstart van de werken tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden in de straat, maar die maatregel wordt nu uitgesteld tot 23 januari. Dat meldt de gemeente op haar sociale media.

