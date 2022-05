Microfoon en voedingswaren gestolen uit bus

Willebroek Bewoner merkt brand in slaapkamer op, maar krijgt het vuur niet zelf onder controle

De brandweer is in de nacht van zondag op maandag uitgerukt naar de Molenstraat in Willebroek. In de slaapkamer van een woning was er een brand ontstaan. Het was de bewoner zelf die het vuur had opgemerkt. Na een eerste poging om de brand zelf te blussen, verwittigde hij de hulpdiensten. Die kwamen ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de andere kamers in de woning. De schade bleef hierdoor beperkt tot enkel de slaapkamer waar de brand was uitgebroken. De woning werd niet onbewoonbaar verklaard. De brand is wellicht ontstaan door een technisch defect bij een ventilator.

