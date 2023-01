Meer dan 1.000 Willebroekse leerlingen krijgen soep op school: “Eén kind op vijf is hier kansarm, dat zijn véél lege brooddozen”

WillebroekMeer dan duizend leerlingen twee keer per week voorzien van een beker soep, dat is het pilootproject van de gemeente Willebroek, Lions Club Klein-Brabant en enkele scholen. “Eén kind op vijf groeit hier in kansarmoede op, dat zijn véél lege brooddozen.” De scholen zijn dankbaar, maar vragen ook oplossingen op lange termijn: “Wij zien deze kinderen honger en kou lijden, maar kunnen dit probleem niet alleen aan.”