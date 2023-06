Man sterft na overdosis cocaïne, parket eist effectieve celstraf tegen dealer

De dertiger werd eind oktober 2021 overgebracht naar het ziekenhuis. Dit omdat hij thuis in elkaar was gezakt na een hartstilstand. Enkel dagen later zou de man overlijden. Vrijwel meteen waren er vermoedens van een verdacht overlijden en dus volgde er een autopsie. “Daaruit bleek dat hij cocaïne in zowel zijn bloed als cocaïne had”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Poelmans. Hoewel de doodsoorzaak het gevolg was van een infectie op de longen na zijn opname in het ziekenhuis, was er wel een rechtstreekse link naar de overdosis.