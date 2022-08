Man riskeert 2 jaar cel voor diefstal van elektrische- en waterleidingen in leegstaand huis

Ramsdonk “Ik hoop dat er hier geen dode valt”: negen keer al crasht er een wagen in voortuin van Wim

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist met hoge snelheid in de voortuin van Wim Dufraing in Ramsdonk geknald. Opvallend: het was al de negende keer dat zijn voortuin vernield werd door een ongeval. Wim hoopt dan ook dat er maatregelen genomen worden. “Want anders is het wachten tot er voor het eerst een dode valt”, klinkt het.

