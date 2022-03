Man die politie-inspecteur sloeg met fietsketting krijgt straf met uitstel

Mechelen Nekker­spoel­straat afgesloten voor brandweer­in­ter­ven­tie

Het begin van de Nekkerspoelstraat in Mechelen was zaterdag in de vooravond kortstondig afgesloten voor een brandweerinterventie. Na een melding van een brandgeur deden de pompiers nazicht, onder meer met een hoogtewerker. Er werd echter geen brandhaard aangetroffen. Mogelijk was de geur afkomstig van een kachel in de buurt.

20 maart