Man (62) tekent verzet aan na veroordeling voor partnergeweld: “Hij greep zwangere vriendin bij de keel in bijzijn van politie”

Midden juni 2020 alarmeerden de buren van de zestiger de politie . Dit omdat ze werden opgeschrikt door heel wat geroep en getier in de tuin van de Willebroekenaar. Bij aankomst van de politie waren zij getuigen van het geweld. “Zo kneep hij met zijn rechterhand de keel van de vrouw dicht en hield hij in zijn linkerhand een blikje bier vast. Hiermee dreigde hij op haar ‘bakkes’ te slaan”, klonk het vandaag op zitting. De vrouw was op dat moment acht maanden zwanger van hun kindje. Bij de behandeling van het proces liet hij destijds verstek gaan.

Vandaag gaf hij de feiten toen, maar voegde hij er ook meteen aan toe dat het nooit zijn bedoeling was om haar te verwonden. “Bovendien wordt er ook nergens iets gezegd over hoe zij het bloed vanonder mijn nagels haalde”, aldus de man . Zijn advocaat vroeg een werkstraf op zitting, maar daar leek de rechter niet op in te willen gaan. Zij stelde een maatschappelijke enquête voor. Want dat de man met een alcoholprobleem kampte, werd ook op zitting niet onder stoelen of banken gestoken.