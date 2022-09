Linkerrijstrook versperd op A12 richting Brussel ter hoogte van Willebroek

Mechelen Europees project helpt Mechelaars af van natte voeten en hitte­stress: “Herstellen 320 hectare wetlands”

Vier partners gaan samen 320 hectare wetlands herstellen in Natuurpark Rivierenland. Het aan sneltempo uitdrogend Mechels Broek zal opnieuw worden verbonden met de Dijle. De Vrouwvliet en Barebeek krijgen een natuurlijkere inrichting. Dat is niet alleen goed nieuws voor de fauna en flora, maar ook voor Mechelaars met natte voeten of hittestress.

14 september