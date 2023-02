Leerlingen atheneum Willebroek kiezen kleur tegen pesten: “Ook in secundaire school moet dit thema aandacht krijgen”

“We gingen donderdag met de leerlingen van het derde en vierde jaar arbeidsmarktfinaliteit naar de film ‘Close’ kijken, en wilden daar maar wat graag meer mee doen. Daarom werkten we het project ‘Kleur tegen pesten’ uit, waarmee we het thema tijdens de Week tegen Pesten nog eens extra wilden belichten. We deden dit vrijdag met een dag vol workshops: er werden muzieknummers geschreven, creatieve posters gemaakt met gedichten en collages, de leerlingen pimpten onze speelplaats met kleurige verf, en we discussieerden ook over verschillende meningen en stellingen”, somt Rosiers op.

Erbij horen

“Je kan het thema pesten in een secundaire school niet aanbrengen zoals in het basisonderwijs. Hier is ‘erbij horen’ het allerbelangrijkste voor jongeren, en daarom durven zij minder snel hun eigen mening geven, bepaalde vragen stellen, voor iemand opkomen, of praten over waar ze mee worstelen. Wij willen hen, samen met het lokale jeugdhuis en Trefpunt, duidelijk maken dat dit wél altijd kan. We praatten samen over hoe je respectvol met elkaar en andere meningen kan omgaan, wat verdraagzaamheid betekent, hoe je zaken best aanpakt op sociale media… Er is heel wat veranderd tegenover vroeger, toen pesten vaak stopte aan de schoolpoort, dus we moeten onze kinderen leren hoe ze hier best mee omgaan.”