Leerlingen Atheneum organiseren ‘Halloween event’ voor kinderen

Bornem WinterBor­nem­Land palmt maand lang Cardijn­plein in: “Schaatsen onder de sterren, een berenpara­de, dekentjes­films en Single Bells… Voor elk wat wils!”

Wie zin heeft in een stevige portie wintersfeer, kan van 9 december tot en met 8 januari terecht op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem. Daar biedt ‘WinterBornemLand’ een maand lang activiteiten aan voor jong en oud, op en rondom een schaatspiste en in de bijhorende almhut. Ook in de deelgemeenten staan activiteiten op de planning.

25 oktober