Leerkrachten atheneum Willebroek zorgen voor 30 ‘schoolfietsen’: “Nu kan iedereen vlot en snel mee gaan sporten”

“Zoals gepland, herschikt atheneum Willebroek dit schooljaar haar campussen. Onze leerlingen zullen voortaan sporten in sporthal De Schalk en de gloednieuwe sportruimte van het Huis van de Vrije Tijd. We willen die verplaatsing graag snel en vlot met de fiets maken, om te vermijden dat er té veel actieve leertijd verloren gaat”, zegt leerkracht Philippe De Mulder.

“Zo is iedereen ook meteen aan het bewegen vanaf het moment dat we de school verlaten. Maar er was één probleem: niet iedereen heeft een tweewieler. Daarom zorgden wij voor dit aanbod, ook wie met de bus of auto naar school komt kan gebruik maken van de schoolfietsen. We zochten met een beperkt budget op tweedehandssites en via openbare verkopen, en maakten de fietsen eerst en vooral volledig rijklaar. Binnenkort krijgen de tweewielers ook allemaal een nieuw kleurtje.”