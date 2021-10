Lange files op A12 door ongeval in Willebroek: vrachtwagen botst met verlichtingspaal in middenberm

Bekijk hier de update van het Vlaams Verkeerscentrum om 7 uur:

Een vrachtwagen reed vanochtend vroeg op de A12 in de richting van Antwerpen een defecte auto aan en schoot vervolgens door tegen een verlichtingspaal op de middenberm, met veel schade tot gevolg. De verlichtingspaal helde bovendien over op de A12 richting Brussel, waardoor er in beide richtingen een file ontstond.

“Vooral in de richting van Antwerpen gaat het moeilijk. In die richting is de weg volledig afgesloten door de ernstige aanrijding omstreeks half 6", zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum iets na 7 uur bij HLN LIVE. “Richting Brussel is er een beperkte doorgang over één rijstrook.”



Sinds ongeveer 8 uur is er geen hinder meer richting Brussel, richting Antwerpen blijft de weg nog altijd afgesloten.

“Blijf er weg”

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om de omgeving te vermijden en voor de E19 te kiezen. “Reeds op dit vroege uur staan er aan beide kanten op de A12 files. Vanuit het Vlaams Verkeerscentrum drukken we de weggebruikers op het hart om wie van Brussel naar Antwerpen moet of van Antwerpen naar Brussel, de A12 in de Rupelstreek te vermijden en de E19 te nemen via Mechelen.”

“Er is geen echte prognose van hoe lang de hinder nog zal duren, maar van wat we vernemen op het terrein ziet het er niet naar uit dat het heel snel opgelost zal zijn”, aldus Bruyninckx nog. “Er moet nog het één en ander gebeuren om de snelweg daar weer open te krijgen. Op dit moment blijf je daar dus beter weg.”

