Laatste buurtwinkel van Tisselt sluit de deuren: “Goed gespeeld, maar verloren”

Boom Resto à l'Eau krijgt vierde editie, met An­ne-Sophie Breysem en Mesa als uithangbor­den

Na twee jaar onderbreking krijgt Boom op vrijdag 2 september een nieuwe editie van het culinaire evenement Resto à l’Eau. Zes Boomse chefs schotelen daar samen met gewezen ‘Lady chef of the year’ Anne-Sophie Breysem een fijnproeversmenu voor. Buitenbeentje onder de deelnemers is Mesa, het restaurant van Tomorrowland in de Kloosterstraat in Antwerpen.

