Laagvlieger raast met 224 kilometer per uur politie voorbij op A12

Mechelen RESTOTIP Huis Van Hoof trekt culinaire kaart

6 augustus Zin in iets nieuws, maar weet je niet waar zoeken? In deze reeks lees je elke week over een nieuwe horecazaak die het ontdekken waard is. Deze week: Huis van Hoof in Mechelen. Tot voor kort was dat louter een brasserie, maar sinds de lockdown gooien mama Mieke Van Hoof (59) en (stief)dochters Stéphanie Van Rompaey (35) en Yent’l Keymolen (25) het over een meer culinaire boeg en ontpopt het adresje in de Guldenstraat zich tot restaurant met gastronomische keuken.