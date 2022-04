La Rocca nog te koop in discothekenversie Monopoly: “Dan doen we ons best om alles leuk te houden en dan brandt het daar af”

WillebroekZillion kopen? Of Cherry Moon? Voortaan kan het, of toch in Monopoly Discotheken. De bijzondere uitgave van het grootste bordspel ter wereld werd dinsdag voorgesteld in dancing Carré in Willebroek. Hoewel bedenker DJ 4T4 er alles aan deed om het spel met opvallende 16+-rating leuk en tof te houden, haalde de actualiteit hem in. Een spelkaart spreekt van een brand in een discotheek, wat meteen aan La Rocca doet denken.

De officiële Monopoly-versie blijft trouw aan het originele spelconcept, maar de traditionele winkelstraten werden vervangen door legendarische discotheken uit het verleden én populaire danstempels van nu. Ook de algemene fonds- en kanskaarten werden in een gepast jasje gestoken, net als het geld (mét plaat en discobol op).

Het idee komt van Kristof ‘DJ 4T4’ Michiels, onder meer ook bekend van ’t Hof van Commerce. Hij maakte een paar jaar geleden de reeks ‘Platendraaiers’ voor Canvas en stak daar bij wijze van gimmick een zelf in elkaar geknutseld spelletje ‘Discopoly’ in. “Vervolging ging het ‘ping ping ping’ op mijn telefoon van mensen die vroegen waar ze het spel konden krijgen”, vertelt de bedenker.

Volledig scherm DJ 4T4 en Pieter De Wulf stellen het nieuwe Monopoly spel met als thema discotheken voor in Carré Willebroek © David Legreve

De grap ging een eigen leven leiden en na wat omzwervingen belandde DJ 4T4 bij Groep 24, de ontwikkelaar van de Belgische versies van Monopoly. “Daar zit muziek in”, dachten ze daar. Mensen konden stemmen op welke discotheken per se op het bord moesten, met een enorme respons tot gevolg. Er werden 28.000 stemmen uitgebracht op een week tijd. Cherry Moon bleek het populairst.

16+

Toch duurde het vervolgens nog heel lang voor het spel er uiteindelijk kwam. “De fabriek van Cartamundi in Ierland drukte coronatestkits en de productie lag meermaals stil ten gevolge van corona. Bovendien gingen bij de Amerikaanse hoofdzetel van Hasbro alle alarmbellen af omdat het bedrijf zich niet wilde associëren met zaken die vaak met discotheken worden geassocieerd, zoals drugs”, vertelt Pieter De Wulf, zaakvoerder van Groep 24.

Uiteindelijk kwam toch groen licht, maar bleef een ‘16+’-label op de doos. De makers vertrokken immers vanuit de muzikale scene en belichten net als de docureeks enkel de positieve kant van het discotheekleven. 4T4’s oorspronkelijke kaartjes werden overigens flink gecensureerd. Zo kan je je niet meer met een marina op het toilet belanden of verwittig je geen drugsdealers meer tijdens een razzia.

Brand in La Rocca

“We wilden niemand tegen de borst stoten”, verklaart 4T4. De teksten op de kaartjes zijn dan ook eerder braaf. Zo mag je bijvoorbeeld verder naar het dichtstbijzijnde drankje of kan je een deejaycontest winnen. Toch springt eentje uit de band: “Een andere discotheek in je buurt brandt af. De klanten verhuizen naar jouw zaak. Je ontvangt 100", leest het.

“Dan doen we zo ons best om alles leuk en tof te houden en dan brandt het in La Rocca”, zucht de deejay. De Lierse discotheek is wel een van de 22 namen van discotheken op het speelbord. Het duurst is overigens Zillion. “Frank Verstraeten heeft mij daar persoonlijk voor gebeld. Hij had goede argumenten”, lacht De Wulf.

Cultuur

Het spel werd gemaakt in een beperkte oplage; er zijn maar 2.000 stuks. Daar gingen er in voorverkoop al 800 van de deur uit en ook Colruyt sprong op de kar. “We hebben er zelf nog maar een paar honderd over”, zegt De Wulf, “maar de kans is klein dat er een tweede druk komt. Monopoly Discotheken zal voor de rappen zijn.”

Hij had de grote respons niet verwacht. “Mensen blijken daar enorm mee bezig. Net zoals bij metal of punkrock blijkt er een echte discotheekcultuur te bestaan waar mensen aan vasthouden. Het stopt niet bij die paar uurtjes hier, maar ze willen het ook thuis kunnen beleven. We brachten intussen al 25 Monopoly-versies uit, vooral van steden, maar ook van FC De Kampioenen, de Rode Duivels en deze week nog Plopsaland, maar zoveel respons kregen we nog nooit.”

Mixen van DJ’s

Wat zou een spel over discotheken overigens zijn zonder muziek? Wie deze Monopoly koopt, krijgt er dan ook een QR-code bij die verwijst naar een pagina met een vijftiental mixen van deejays die ook terugkwamen in de docureeks Platendraaiers, zoals Dave Lambert, TLP en Pat Krimson. Bestellen kan via www.monopolydiscotheken.be.

Tim Van Campenhoudt, manager van Carré, deed dat al. “Het is leuk dat discotheken eens op een andere manier onder de aandacht komen. In de jaren 90 was het nightlife in ons land wereldtop, en vandaag denk ik ook nog altijd. Zoals over veel dingen, zijn we daar als Belgen veel te bescheiden over.

De discotheken die het spel haalden: De discotheken die zijn opgenomen in het spel, in oplopende volgorde qua kostprijs: Manhattan (Leuven), Lagoa (Menen), Charlatan (Gent), Montini (Sint-Truiden), Carat (Grobbendonk), Highstreet (Hoogstraten), Red & Blue (Antwerpen), La Bush (Pecq), Kompass (Gent), Mirano (Brussel), Culture Club (Gent), The Villa (Antwerpen), BBC (Sint-Niklaas), La Rocca (Lier), Café d’Anders (Antwerpen), Carré (Willebroek), Illusion (Lier), Boccaccio (Destelbergen), Cherry Moon (Lokeren), Versuz (Hasselt), Fuse (Brussel) en Zillion (Antwerpen).

