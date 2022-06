KWTV zet vrijwilligers in de bloemetjes

Mechelen “Is dat een hand of wat jeuk?”: kunstvei­ling voor Oekraïne levert maar 2.638 euro op

2.638 euro. Dat is de opbrengst van een kunstveiling in Cultuurcentrum Mechelen ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De initiatiefneemster is teleurgesteld.

5 juni