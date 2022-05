Kunstenaars van ’t Keramiekske maken bijzondere mozaïek voor Fort van Breendonk

“Onze keramisten brachten in de zomer van 2021 een bezoek aan het Fort van Breendonk. We besloten samen een kunstwerk te creëren om één van de gevels van de gebouwen mee te sieren. Als inwoners van Willebroek hebben we allemaal, op één of andere manier, wel een link met de vreselijke geschiedenis van deze plek”, zegt verantwoordelijke Theresia Simkens.

“Maar we hebben ook allemaal een band met De Mozaïek, het buurthuis in Willebroek-Noord waar ons keramiekatelier georganiseerd wordt. We besloten de twee te combineren, en een mozaïek te creëren voor het Fort van Breendonk. Elk van ons focuste op wat hem of haar het meeste raakte en toont dit in één tegel: van donkere confrontatie met de dood over pijn tot hoop. De tegels vormen samen een grote mozaïek, ingelegd in een kader van cortenstaal. Voor ons symboliseert dit werk onze roep en wens om vrede.”